Число посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве достигло 15 млн
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Катки, кёрлинг, сноуборд, горки, театральные представления и просто прогулки по новогодней Москве — фестиваль стал самым посещаемым из всех городских мероприятий», — заявил мэр Сергей Собянин.
Фестиваль продлится до 12 января. Его проводят на 81 площадке по всему городу.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре с 6 по 8 января пройдёт масштабный фестиваль «Сказочное Рождество».