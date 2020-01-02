Число посетителей фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве достигло 15 млн

На фестивале «Путешествие в Рождество» побывали 15 млн человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Катки, кёрлинг, сноуборд, горки, театральные представления и просто прогулки по новогодней Москве — фестиваль стал самым посещаемым из всех городских мероприятий», — заявил мэр Сергей Собянин.

Фестиваль продлится до 12 января. Его проводят на 81 площадке по всему городу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре с 6 по 8 января пройдёт масштабный фестиваль «Сказочное Рождество».