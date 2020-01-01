В Манеже пройдёт выставка Сальвадора Дали

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Более 180 произведений испанского художника Сальвадора Дали будут представлены на выставке, которая пройдёт в столичном Манеже с 21 января по 25 марта.
В Манеже пройдёт выставка Сальвадора Дали
  • РИА Новости

«С 21 января по 25 марта 2020 года в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдёт выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», — цитирует Интерфакс сообщение организаторов.

Отмечается, что некоторые произведения Дали будут представлены в России впервые.

Среди представленных на выставке работ будут живопись, рисунки, акварели и гравюры.

26 декабря Newinform сообщал, что в столице на новогодних каникулах будут организованы три маршрута по городским выставкам.

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