В Манеже пройдёт выставка Сальвадора Дали

Более 180 произведений испанского художника Сальвадора Дали будут представлены на выставке, которая пройдёт в столичном Манеже с 21 января по 25 марта.

«С 21 января по 25 марта 2020 года в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдёт выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», — цитирует Интерфакс сообщение организаторов.

Отмечается, что некоторые произведения Дали будут представлены в России впервые.

Среди представленных на выставке работ будут живопись, рисунки, акварели и гравюры.

26 декабря Newinform сообщал, что в столице на новогодних каникулах будут организованы три маршрута по городским выставкам.