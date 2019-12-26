В Москве организуют маршруты по городским выставкам

В столице на новогодних каникулах будут организованы три маршрута по городским выставкам, сообщает Newinform со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Первый маршрут «Мосгортура» посвящён истории театра и русского балета.

Второй маршрут под названием «По квартирам» подготовлен для тех, кто интересуется бытом и творчеством известных писателей.

Третий маршрут проведёт любителей столичных музеев по Таганке.

В 2018 году «Мосгортур» также предлагал посетить специально подготовленные новогодние маршруты, посвящённые творчеству Виктора Пивоварова, Александра Сергеевича Пушкина, Фриды Кало, Диего Риверы, а также истории Московского зоопарка и сада «Эрмитаж».