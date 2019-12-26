В Москве организуют маршруты по городским выставкам
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Первый маршрут «Мосгортура» посвящён истории театра и русского балета.
Второй маршрут под названием «По квартирам» подготовлен для тех, кто интересуется бытом и творчеством известных писателей.
Третий маршрут проведёт любителей столичных музеев по Таганке.
В 2018 году «Мосгортур» также предлагал посетить специально подготовленные новогодние маршруты, посвящённые творчеству Виктора Пивоварова, Александра Сергеевича Пушкина, Фриды Кало, Диего Риверы, а также истории Московского зоопарка и сада «Эрмитаж».