В Московском планетарии открылась выставка раритетных новогодних игрушек

В Московском планетарии открылась экспозиция раритетных новогодних игрушек и открыток, посвящённых теме космоса, сообщает сайт «Москва 24».

В экспозиции представлены 45 игрушек и 45 новогодних открыток, а также подарочные коробки и другие новогодние экспонаты 1950—1960-х годов.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, в этот период, когда СССР и весь мир активно осваивали космос, были широко распространены ёлочные игрушки в форме ракет, спутников и фигурок космонавтов.

На новогодних открытках тех лет можно увидеть космические корабли, планеты Солнечной системы, звёзды и кометы.

Ранее интернет-портал Newinform сообщал, что коллекцию Московского планетария пополнила копия телескопа Михаила Ломоносова.