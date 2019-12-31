Акция «Ёлочный круговорот» начнётся 5 января в Москве
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В 2020 году заработает 370 точек приёма. Они будут открыты до конца февраля.
«Вместо того чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу», — заявили в ведомстве.
В дальнейшем её используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержат животных.
Ранее телеканал «360» сообщал, что экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь» начнётся 15 января в Подмосковье.