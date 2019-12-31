Акция «Ёлочный круговорот» начнётся 5 января в Москве

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Акцию «Ёлочный круговорот» запустят в Москве 5 января, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Акция «Ёлочный круговорот» начнётся 5 января в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В 2020 году заработает 370 точек приёма. Они будут открыты до конца февраля.

«Вместо того чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу», — заявили в ведомстве.

В дальнейшем её используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержат животных.

Ранее телеканал «360» сообщал, что экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь» начнётся 15 января в Подмосковье.

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