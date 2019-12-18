Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь» начнётся 15 января в Подмосковье

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Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь» пройдёт в Московской области с 15 января по 15 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь» начнётся 15 января в Подмосковье
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

В каждом городском округе заработает в среднем по два специальных пункта приёма, куда можно будет сдать на переработку натуральные ели.

И. о. главы ведомства Антон Велиховский отметил, что в 2019 году было собрано более 7,5 тыс. деревьев.

«Ёлки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку. И по аналогии с прошлым годом из их щепы будут изготовлены элементы для игровых площадок, которые будут переданы в детские дома», — рассказал он.

Ранее актёр Игорь Петренко в беседе с НСН рассказал о своём опыте участия в кампании «Сохраним лес».

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