Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь» начнётся 15 января в Подмосковье
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- РИА Новости
В каждом городском округе заработает в среднем по два специальных пункта приёма, куда можно будет сдать на переработку натуральные ели.
И. о. главы ведомства Антон Велиховский отметил, что в 2019 году было собрано более 7,5 тыс. деревьев.
«Ёлки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку. И по аналогии с прошлым годом из их щепы будут изготовлены элементы для игровых площадок, которые будут переданы в детские дома», — рассказал он.
Ранее актёр Игорь Петренко в беседе с НСН рассказал о своём опыте участия в кампании «Сохраним лес».