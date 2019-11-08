Игорь Петренко рассказал об участии в акции «Сохраним лес»

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Актёр Игорь Петренко в беседе с НСН рассказал о своём опыте участия в кампании «Сохраним лес».
Игорь Петренко рассказал об участии в акции «Сохраним лес»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Был внутренний восторг у людей, я не могу передать вам это. Когда через два часа после посадки люди собрались в палатке, ели горячие пирожки, было такое ощущение единения! Когда ты что-то делаешь для природы, природой обогащает тебя самого. Такие акции нужно продолжать, они имеют огромный воспитательный характер», — заявил артист.

Он также добавил, что такие акции важны, поскольку выполняют важную воспитательную функцию. 

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