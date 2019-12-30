Новым худруком театра «Современник» будет Виктор Рыжаков

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Театральный режиссёр Виктор Рыжаков, возглавляющий Центр имени Всеволода Мейерхольда, станет новым художественным руководителем «Современника».
Новым худруком театра «Современник» будет Виктор Рыжаков
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.

«Художественным руководителем московского театра «Современник» с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссёр и педагог Виктор Рыжаков», — заявили в пресс-службе.

При этом руководить Центром имени Всеволода Мейерхольда будет арт-директор учреждения Елена Ковальская.

26 декабря на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра «Современник» народная артистка СССР Галина Волчек. Её похоронили на Новодевичьем кладбище.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в беседе с Пятым каналом назвал смерть Волчек личной утратой.

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