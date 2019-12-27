В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области до 22:00 пятницы, 28 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения до 22:00 28 декабря», — следует из данных прогностической карты.

Кроме того, в связи с возможным образованием гололёда жёлтый уровень погодной опасности объявлен до 09:00 28 декабря в Белгородской и Курской областях.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 30 декабря, в Москве прогнозируется выпадение снега и образование снежного покрова.