В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения до 22:00 28 декабря», — следует из данных прогностической карты.
Кроме того, в связи с возможным образованием гололёда жёлтый уровень погодной опасности объявлен до 09:00 28 декабря в Белгородской и Курской областях.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 30 декабря, в Москве прогнозируется выпадение снега и образование снежного покрова.