Брусникина рассказала о главных качествах Волчек

Театральный режиссёр, актриса, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина прокомментировала RT сообщение о смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

«Она, конечно, была уникальным человеком. Она так жила, что её все люди вокруг очень уважали. Уважали за её талант, за её верность делу, за её взгляды, за её доброту, за любовь. Потому что в театре невероятно её любили, причём все поколения… При этом, конечно, я представляю, какими надо обладать силами, чтобы этот огромный театр столько лет держать, — а она действительно держала на себе всё», — рассказала Брусникина.

По её словам, «сочетания невероятных качеств и любви к людям и к делу» удивительны в этом человеке.

Художественный руководитель «Современника», народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.