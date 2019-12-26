Заславский назвал Волчек примером мужества в профессии

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.
Заславский назвал Волчек примером мужества в профессии
  • АГН «Москва»

«Она была совершенно выдающимся человеком... В её книге говорится, и она сама не раз рассказывала, как они больше 20 раз сдавали спектакль «Эшелон» и в конце концов они пробили этот спектакль, который был посвящён не героям войны, а тем, кто находился в эвакопоезде. Это был спектакль о том, что героями в войну были все люди», — рассказал Заславский.

Он добавил, что этот спектакль в итоге не только вышел, но потом Волчек приглашали остаться в Америке и работать там.

Заславский назвал Волчек примером невероятного творческого и человеческого долголетия, мужества в профессии. 

«Мужества при том, что с годами она становилась только красивее и была такой царственной и невероятно аристократичной дамой», — заключил он.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить