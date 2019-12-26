Немоляева назвала горем целого поколения смерть Волчек

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Анна Лушникова
Актриса Светлана Немоляева в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек.
Немоляева назвала горем целого поколения смерть Волчек
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Я давно знала Галю, ещё девочкой. Я заканчивала 10-й класс, а она уже училась во МХАТе. Её папа не хотел, чтобы она была актрисой, поступила втайне от него. Когда мы встречались, всегда с большой радостью виделись друг с другом. Я очень ценила её талант, её режиссёрскую работу», — сказала актриса.

Она также отметила, что такие люди, как Волчек, «создали целый пласт российской культуры».

«Это горе целого поколения. Можно только выразить соболезнования её родным. Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь», — сказала Немоляева.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.

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