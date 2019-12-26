Поплавская поделилась воспоминаниями о работе с Волчек

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Ксения Калинкина, Анастасия Румянцева
Актриса, телеведущая Яна Поплавская в беседе с RT рассказала о работе с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек в фильме «Про Красную Шапочку».
Поплавская поделилась воспоминаниями о работе с Волчек
  • АГН «Москва»

«Во-первых, это была «Красная Шапочка». Я была согрета любовью… Это была большая работа, с этого момента уже были очень близкие отношения. Потом я после института — после «Щуки» — пришла в «Современник». Честно вам скажу: конечно, я в потрясении. Всегда ощущение, что человек, к которому ты привязан, будет всегда, что не может быть такого, что он уйдёт. Куда он может уйти — человек, который столько сделал, человек-эпоха?» — рассказала Поплавская.

Она назвала Волчек удивительной женщиной.

«Театрами руководят, как правило, мужчины... И вообще управлять людьми, заниматься творчеством в таком масштабе — всегда было принято считать, что это мужская-мужская работа, но удивительно, что она оставалась при этом женщиной, которая любила красиво одеваться… Я с трепетом отношусь к таким женщинам. Она была на любой работе в любое время суток женщиной», — заключила Поплавская.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни.

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