Юрий Николаев назвал Волчек необыкновенным человеком
- АГН «Москва»
«Галина Борисовна была удивительной женщиной. В общении, творчестве она была необыкновенным человеком», — заявил он.
По его словам, Волчек прожила долгую, интересную, насыщенную и потрясающую жизнь.
С соболезнованиями выступил и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение чиновника в Twitter.
Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с RT прокомментировал смерть Волчек.