Юрий Николаев назвал Волчек необыкновенным человеком

Короткая ссылка
Телеведущий Юрий Николаев в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.
Юрий Николаев назвал Волчек необыкновенным человеком
  • АГН «Москва»

«Галина Борисовна была удивительной женщиной. В общении, творчестве она была необыкновенным человеком», — заявил он.

По его словам, Волчек прожила долгую, интересную, насыщенную и потрясающую жизнь.

С соболезнованиями выступил и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение чиновника в Twitter.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с RT прокомментировал смерть Волчек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить