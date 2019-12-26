Юрий Николаев назвал Волчек необыкновенным человеком

Телеведущий Юрий Николаев в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.

«Галина Борисовна была удивительной женщиной. В общении, творчестве она была необыкновенным человеком», — заявил он.

По его словам, Волчек прожила долгую, интересную, насыщенную и потрясающую жизнь.

С соболезнованиями выступил и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — цитирует сайт «Москва 24» сообщение чиновника в Twitter.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с RT прокомментировал смерть Волчек.