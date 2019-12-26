Мцитуридзе уйдёт с поста главы «Роскино»

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Глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе покинет свой пост. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр культуры России Владимир Мединский. Данное решение было принято советом директоров компании.
Мцитуридзе уйдёт с поста главы «Роскино»
  • АГН «Москва»

«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода её на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства», — сказал Мединский.

Он также поблагодарил Мцитуризде за ту работу, которую она проделала за последние годы.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.

В конце октября Счётная палата России сообщила, что обнаружила недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа.

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