Мцитуридзе уйдёт с поста главы «Роскино»
- АГН «Москва»
«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода её на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства», — сказал Мединский.
Он также поблагодарил Мцитуризде за ту работу, которую она проделала за последние годы.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.
В конце октября Счётная палата России сообщила, что обнаружила недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа.