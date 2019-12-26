Мцитуридзе уйдёт с поста главы «Роскино»

Глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе покинет свой пост. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр культуры России Владимир Мединский. Данное решение было принято советом директоров компании.

«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода её на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства», — сказал Мединский.

Он также поблагодарил Мцитуризде за ту работу, которую она проделала за последние годы.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.

В конце октября Счётная палата России сообщила, что обнаружила недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа.