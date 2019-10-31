Счётная палата выявила недостатки в господдержке кинематографа

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Счётная палата России сообщила, что обнаружила недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа.
Счётная палата выявила недостатки в господдержке кинематографа
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте Счётной палаты, кино с 2016 года стало одним из приоритетов для расхода бюджета и было включено в стратегию развития культурной политики страны до 2030 года.

При этом, по мнению аналитиков Счётной палаты, отрасль не имеет ориентиров развития на долгосрочную перспективу.

Отмечается, что с 2017 по 2019 год на поддержку российского кино из бюджета было потрачено 22,8 млрд рублей. Из них 17,9 млрд рублей (78,6%) ушло на производство отечественных фильмов.

Отмечается, что механизм отбора заявок на поддержку производства кино непрозрачен: в состав советов экспертов входят представители кинематографического сообщества, которые являются при этом крупнейшими получателями субсидий. В Счётной палате заявили, что это создаёт риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о запуске системы государственной поддержки киноотрасли, которая призвана помочь в борьбе с «киножуликами».

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