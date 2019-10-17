Мединский рассказал Путину о борьбе с «киножуликами»

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о запуске системы государственной поддержки киноотрасли, которая призвана помочь в борьбе с «киножуликами».

«Мы запускаем с понедельника полностью прозрачную систему всей государственной поддержки киноотрасли», — сказал Мединский, отметив, что такой системы «наверное, нет нигде в мире».

По его словам, в открытом доступе будет размещена «доска позора» с фамилиями «киножуликов», которые получают государственные средства на съёмку фильмов, но не возвращают возвратную часть или не снимают на выделенные деньги кинокартины.

Как подчеркнул министр, такие люди дискредитируют отрасль и не дают нормально работать «эффективным продюсерам».

«Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернёт деньги», — сказал он.

Система, содержащая данные об объёмах и условиях государственной поддержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, будет запущена на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Ранее Путин на встрече с выпускниками ВГИКа приветствовал позицию Минкультуры по борьбе с интернет-кинопиратством.