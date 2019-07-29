На молодёжном форуме «Таврида» заработала смена «Видеоконтент»

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В рамках молодёжного форума «Таврида» в Крыму заработала смена «Видеоконтент», сообщает Пятый канал.
На молодёжном форуме «Таврида» заработала смена «Видеоконтент»
  • ©tavrida_art / instagram

На каждой из девяти площадок представлено какое-либо направление киноиндустрии.

«Мы с ребятами будем разрабатывать сериалы и интернет-сериалы, делать представление для канала и снимать тизеры», — заявила куратор школы «Ликбез» Анастасия Казанкова.

По её словам, также на форуме работает медиарезиденция, куда приезжают фотографы и видеографы.

Те, кто защитит свой проект на «отлично», получат денежное вознаграждение и возможность реализовать свою идею на экране.

Ранее телеканал «360» сообщал, что стартовала новая смена молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья».

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