Стартовала новая смена молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья»

Короткая ссылка
Под Волоколамском стартовала новая смена молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья», сообщает телеканал «360».
Стартовала новая смена молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья»
  • © поколениемо.рф

Участники — студенты, желающие стать предпринимателями. В программу входят лекции, воркшопы.

На открытии форума прошла церемония награждения победителей областного конкурса граффити, основной темой которого стало «Культурное наследие Подмосковья». Первое место досталось Илье Чикину и Александру Морсину из Щёлкова.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» в Московской области стартовала вторая смена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить