Под Волоколамском стартовала новая смена молодёжного форума «Я — гражданин Подмосковья», сообщает телеканал «360».

Участники — студенты, желающие стать предпринимателями. В программу входят лекции, воркшопы.

На открытии форума прошла церемония награждения победителей областного конкурса граффити, основной темой которого стало «Культурное наследие Подмосковья». Первое место досталось Илье Чикину и Александру Морсину из Щёлкова.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» в Московской области стартовала вторая смена.