Путин поддержал планы Минкультуры по борьбе с кинопиратством
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- РИА Новости
«Всё, будем работать. Там, конечно, сопротивляющихся много. Но я с вами согласен, позиция абсолютно правильная», — сказал он в ответ на предложение министра культуры Владимира Мединского ужесточить законодательство в этой сфере.
Глава ведомства перед этим рассказал, что в настоящее время 90% прибыли продюсеры получают от возврата средств от кинопроката, при этом кино всё больше уходит в интернет на стриминговые платформы.
По его словам, этот рынок «никогда у нас в стране не поднимется, если мы решительно не поборем кинопиратство».
Мединский отметил, что закон, который разрабатывается с 2013 года, в нынешнем виде «не работает, и работать он не будет», потому что он «очень мягкий».
В 2018 году Роскомнадзор сообщил об усилении борьбы с интернет-пиратством.