Путин поддержал планы Минкультуры по борьбе с кинопиратством

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками ВГИК приветствовал позицию Минкультуры по борьбе с интернет-кинопиратством.

«Всё, будем работать. Там, конечно, сопротивляющихся много. Но я с вами согласен, позиция абсолютно правильная», — сказал он в ответ на предложение министра культуры Владимира Мединского ужесточить законодательство в этой сфере.

Глава ведомства перед этим рассказал, что в настоящее время 90% прибыли продюсеры получают от возврата средств от кинопроката, при этом кино всё больше уходит в интернет на стриминговые платформы.

По его словам, этот рынок «никогда у нас в стране не поднимется, если мы решительно не поборем кинопиратство».

Мединский отметил, что закон, который разрабатывается с 2013 года, в нынешнем виде «не работает, и работать он не будет», потому что он «очень мягкий».

В 2018 году Роскомнадзор сообщил об усилении борьбы с интернет-пиратством.