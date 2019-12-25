Путин поручил увеличить объём субсидий на поддержку кинодебютов
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объёма субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых фильмов, документальных и анимационных фильмов независимо от их метража, создаваемых режиссёрами — выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области кинематографии, в течение пяти лет после получения ими высшего образования», — говорится в сообщении.
Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 30 марта 2020 года, далее — ежегодно.
В конце октября Счётная палата России сообщила, что обнаружила недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа.