Путин поручил увеличить объём субсидий на поддержку кинодебютов

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.
Путин поручил увеличить объём субсидий на поддержку кинодебютов
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объёма субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых фильмов, документальных и анимационных фильмов независимо от их метража, создаваемых режиссёрами — выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области кинематографии, в течение пяти лет после получения ими высшего образования», — говорится в сообщении.

Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 30 марта 2020 года, далее — ежегодно.

В конце октября Счётная палата России сообщила, что обнаружила недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа.

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