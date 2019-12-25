Путин поручил увеличить объём субсидий на поддержку кинодебютов

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объёма субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых фильмов, документальных и анимационных фильмов независимо от их метража, создаваемых режиссёрами — выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области кинематографии, в течение пяти лет после получения ими высшего образования», — говорится в сообщении.

Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 30 марта 2020 года, далее — ежегодно.

В конце октября Счётная палата России сообщила, что обнаружила недостатки в системе государственной поддержки российского кинематографа.