В Москве рассказали о 33 площадках для запуска новогодних фейерверков

В Новый год фейерверки будут запущены в 20 парках и ещё на 13 площадках столицы, сообщает сайт «Москва 24».

По данным портала мэра и правительства Москвы, всего в новогоднюю ночь прогремит более 50 тыс. залпов.

Пиротехнические шоу организуют в Таганском и Измайловском парках. Также фейерверки пройдут в саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», в зоне отдыха «Красногвардейские пруды», в Сиреневом саду, в усадьбе Воронцово, в «Парке Горького» и Бабушкинском парке, а также в парке 50-летия Октября, в парке Победы, в парках «Сокольники» и «Садовники», в ландшафтном парке «Митино» и других.

Как ранее сообщал Newinform, руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский рассказал, откуда будут запускать высотные фейерверки на Новый год.