Итальянский рождественский фестиваль пройдёт 28—29 декабря в Музее Москвы

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Итальянский рождественский фестиваль будет проходить 28 и 29 декабря в Музее Москвы, сообщает «Утро.ру».
Итальянский рождественский фестиваль пройдёт 28—29 декабря в Музее Москвы
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Предусмотрены ярмарочные ряды, карусель, ёлка, сцена с живой музыкой.

«После успешных летних проектов — городских праздников и фестивалей, которые были нацелены на знакомство россиян с культурой и традициями Италии, мы решили, что москвичи и гости столицы должны обязательно увидеть Рождество по-итальянски», — заявил генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.

На главной сцене выступят итальянские и российские исполнители, оркестр классической музыки. Запланирована программа и для детей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре с 6 по 8 января пройдёт масштабный фестиваль «Сказочное Рождество».

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