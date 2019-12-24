Итальянский рождественский фестиваль пройдёт 28—29 декабря в Музее Москвы
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Предусмотрены ярмарочные ряды, карусель, ёлка, сцена с живой музыкой.
«После успешных летних проектов — городских праздников и фестивалей, которые были нацелены на знакомство россиян с культурой и традициями Италии, мы решили, что москвичи и гости столицы должны обязательно увидеть Рождество по-итальянски», — заявил генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.
На главной сцене выступят итальянские и российские исполнители, оркестр классической музыки. Запланирована программа и для детей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре с 6 по 8 января пройдёт масштабный фестиваль «Сказочное Рождество».