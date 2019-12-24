В Москве рассказали о праздничной программе в городских парках

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В столичных парках с 26 по 29 декабря пройдут бесплатные праздники для детей и их родителей, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
В Москве рассказали о праздничной программе в городских парках
  • ©mos.ru

В Гончаровском парке 26 декабря состоится премьера интерактивного космического спектакля «Инопланетное вторжение в Новый год».

27 декабря в Таганском парке и детском парке имени Прямикова запланирована праздничная программа «Голубой огонёк».

28 декабря Таганский парк организует интерактивную программу развлечений «Новогодний переполох», где Дед Мороз и Снегурочка проведут конкурсы для всех желающих.

29 декабря Дед Мороз и Снегурочка приглашают в досуговый центр парка «Ходынское поле».

В Измайловском парке покажут спектакль «Щелкунчик и Мышиный король».

На катке в саду имени Баумана состоится новогодний карнавал, также там пройдут мастер-классы по созданию праздничных масок.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдёт парад колокольчиков.

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