В Москве рассказали о праздничной программе в городских парках
- ©mos.ru
В Гончаровском парке 26 декабря состоится премьера интерактивного космического спектакля «Инопланетное вторжение в Новый год».
27 декабря в Таганском парке и детском парке имени Прямикова запланирована праздничная программа «Голубой огонёк».
28 декабря Таганский парк организует интерактивную программу развлечений «Новогодний переполох», где Дед Мороз и Снегурочка проведут конкурсы для всех желающих.
29 декабря Дед Мороз и Снегурочка приглашают в досуговый центр парка «Ходынское поле».
В Измайловском парке покажут спектакль «Щелкунчик и Мышиный король».
На катке в саду имени Баумана состоится новогодний карнавал, также там пройдут мастер-классы по созданию праздничных масок.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдёт парад колокольчиков.