В Москве рассказали о праздничной программе в городских парках

В столичных парках с 26 по 29 декабря пройдут бесплатные праздники для детей и их родителей, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

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В Гончаровском парке 26 декабря состоится премьера интерактивного космического спектакля «Инопланетное вторжение в Новый год». 27 декабря в Таганском парке и детском парке имени Прямикова запланирована праздничная программа «Голубой огонёк». 28 декабря Таганский парк организует интерактивную программу развлечений «Новогодний переполох», где Дед Мороз и Снегурочка проведут конкурсы для всех желающих. 29 декабря Дед Мороз и Снегурочка приглашают в досуговый центр парка «Ходынское поле». В Измайловском парке покажут спектакль «Щелкунчик и Мышиный король». На катке в саду имени Баумана состоится новогодний карнавал, также там пройдут мастер-классы по созданию праздничных масок. Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдёт парад колокольчиков.