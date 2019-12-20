В Казани пройдёт парад колокольчиков
- ©kzn.ru
Праздничное мероприятие состоится на улице Баумана. Под звуки тысяч колокольчиков на главной пешеходной улице города заработает новогодняя иллюминация.
Организаторы рекомендуют гостям парада взять с собой колокольчик, бубенец, бубен или маракас. Тем, у кого не окажется музыкального инструмента, раздадут маленькие колокольчики.
Также во время парада пройдёт конкурс на самый оригинальный музыкальный инструмент и костюм.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края рассказали о праздничной программе на новогодние каникулы.