В Казани пройдёт парад колокольчиков

В Казани 21 декабря пройдёт парад колокольчиков, сообщает «Реальное время» со ссылкой на дирекцию парков и скверов города.

Праздничное мероприятие состоится на улице Баумана. Под звуки тысяч колокольчиков на главной пешеходной улице города заработает новогодняя иллюминация.

Организаторы рекомендуют гостям парада взять с собой колокольчик, бубенец, бубен или маракас. Тем, у кого не окажется музыкального инструмента, раздадут маленькие колокольчики.

Также во время парада пройдёт конкурс на самый оригинальный музыкальный инструмент и костюм.

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