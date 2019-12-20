Центральные улицы Москвы оформят в космическом стиле

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Новогоднее убранство праздничных площадок Москвы в этом году будет посвящено теме космоса, сообщают «Известия».
Центральные улицы Москвы оформят в космическом стиле
  • ©mos.ru

По данным портала мэра и правительства Москвы, в этом году для украшения площадок использовали более 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов.

Кроме того, на улицах и площадях появятся около 100 инсталляций о космосе.

«Первая праздничная площадка расположится на Тверской улице — от Козицкого переулка до Столешникова. На ней легко перенестись в атмосферу 1920-х —1930-х годов, когда люди только мечтали о покорении космоса», — отметили в мэрии Москвы.

У Тверской площади также заработает аттракцион-карусель под названием «Космический полёт».

Ранее «Реальное время» сообщало, что 21 декабря в Казани пройдёт новогодний парад колокольчиков.

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