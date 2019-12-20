Во Франции скончалась актриса Клодин Оже
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Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на представителей актрисы. По их информации, Оже умерла в Париже после продолжительной болезни.
Отмечается, что она стала первой французской актрисой, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда. Кроме того, она представляла Францию на конкурсе «Мисс мира» в 1958 году.
Всего за карьеру Оже сыграла более чем в 70 фильмах и телесериалах.
Ранее сообщалось, что в Париже на 80-м году жизни скончалась звезда фильмов французской «новой волны» датского происхождения Ханна Карин Бланке Байер, известная под псевдонимом Анна Карина.