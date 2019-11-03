Умерла актриса и певица Мари Лафоре

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В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление семьи.
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
  • © Jean-Marc Haedrich/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает агентство, певица скончалась в швейцарском городе Женолье. О причинах смерти Лафоре не сообщается. 

Мари Лафоре (имя при рождении — Майтена Мари Брижитт Думенак. — RT) родилась в небольшом французском городе Сулак-сюр-Мер в 1939 году. 

В России большой популярностью пользовались такие её песни, как Manchester et Liverpool («Манчестер и Ливерпуль»), Mon amour, mon ami («Моя любовь, мой друг»), La tendress («Нежность») и другие.

Лафоре известна и как актриса кино. Она сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов, наиболее известные из которых «На ярком солнце» (Plein soleil, режиссер Рене Клеман, 1960), «Авантюристы» (Les morfalous, режиссер Анри Верней, 1984), сериал «Спрут-3» (La piovra — 3, режиссер Луиджи Перелли, 1987).

В начале октября стало известно о смерти в возрасте 86 лет британской актрисы Анны Куэйл, известной по роли миссис Монро в сериале «Грэндж Хилл».

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