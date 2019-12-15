Во Франции умерла актриса Анна Карина
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Об этом сообщил AFP агент актрисы Лоран Баландрас.
«Анна скончалась вчера (14 декабря. — RT) в парижской больнице от рака», — сказал он, добавив, что рядом с актрисой находился её муж американский режиссёр Деннис Берри.
Министр культуры Франции Франк Рестер отметил в Twitter, что со смертью Карины французское кино «осиротело».
Анна Карина известна ролями в фильмах 1960-х годов «Маленький солдат», «Женщина есть женщина», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьерро» Жана-Люка Годара.
В начале ноября сообщалось о смерти франко-швейцарской актрисы и певицы Мари Лафоре.