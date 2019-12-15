Во Франции умерла актриса Анна Карина

В Париже на 80-м году жизни скончалась звезда фильмов французской «новой волны» датского происхождения Ханна Карин Бланке Байер, известная под псевдонимом Анна Карина.

Об этом сообщил AFP агент актрисы Лоран Баландрас.

«Анна скончалась вчера (14 декабря. — RT) в парижской больнице от рака», — сказал он, добавив, что рядом с актрисой находился её муж американский режиссёр Деннис Берри.

Министр культуры Франции Франк Рестер отметил в Twitter, что со смертью Карины французское кино «осиротело».

Анна Карина известна ролями в фильмах 1960-х годов «Маленький солдат», «Женщина есть женщина», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьерро» Жана-Люка Годара.

В начале ноября сообщалось о смерти франко-швейцарской актрисы и певицы Мари Лафоре.