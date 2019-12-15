Во Франции умерла актриса Анна Карина

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В Париже на 80-м году жизни скончалась звезда фильмов французской «новой волны» датского происхождения Ханна Карин Бланке Байер, известная под псевдонимом Анна Карина.
Во Франции умерла актриса Анна Карина
  • © Reuters

Об этом сообщил AFP агент актрисы Лоран Баландрас.

«Анна скончалась вчера (14 декабря. — RT) в парижской больнице от рака», — сказал он, добавив, что рядом с актрисой находился её муж американский режиссёр Деннис Берри.

Министр культуры Франции Франк Рестер отметил в Twitter, что со смертью Карины французское кино «осиротело».

Анна Карина известна ролями в фильмах 1960-х годов «Маленький солдат», «Женщина есть женщина», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров» и «Безумный Пьерро» Жана-Люка Годара.

В начале ноября сообщалось о смерти франко-швейцарской актрисы и певицы Мари Лафоре.

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