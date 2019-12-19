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В Московском зоопарке рассказали о новогодней программе

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В Московском зоопарке с 25 декабря по 8 января для посетителей пройдут новогодние экскурсии и лекции, посвящённые зимней жизни обитателей зоосада, сообщает «Вечерняя Москва».
В Московском зоопарке рассказали о новогодней программе
  • РИА Новости

«Гости узнают, как переносят период холодов обитатели зоопарка и их сородичи в дикой природе. А детей приглашаем вместе с родителями на тематические новогодние зооёлки», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что в зимний период можно проследить за повадками таких редких видов животных, как азиатские львы и слоны, борнейские орангутаны, белые медведи, большие и малые панды.

Кроме того, как уточняет официальный сайт мэра Москвы, во время новогодних каникул будет организована экскурсия «Даже страус и енот отмечают Новый год». Посетители увидят белых медведей, полярных волков, росомах, песцов, северных морских котиков, балтийских тюленей, японских макак, сычуаньских такинов, других зверей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что 28 декабря в Москве представят программу «Новый год со звёздами».

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