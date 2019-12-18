Программу «Новый год со звёздами» представят 28 декабря в Москве

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Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит программу «Новый год со звёздами» 28 декабря в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».
Программу «Новый год со звёздами» представят 28 декабря в Москве
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Будут исполнены хиты различных жанров, инструментальные и вокальные шлягеры разных лет.

На сцену выйдут певица Дарья Зыкова, солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев, Детский хор Большого театра России, а также специальные гости.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет балет «Щелкунчик» 26—30 декабря, а также 3 января.

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