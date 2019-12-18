В библиотеках Москвы пройдут новогодние представления

В библиотеках столичного департамента культуры пройдёт более 600 бесплатных новогодних представлений, сообщает «Вечерняя Москва».

С 2 по 6 января в московских читальнях пройдут показы советских мультфильмов, театральные представления и выступления фокусников.

«В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа «Новогоднее чудо» рассчитана на посетителей всех возрастов, уточнили в пресс-службе дирекции библиотек и культурных центров города.

Также для посетителей библиотек будут организованы мастер-классы по мыловарению, традиционные детские утренники и семейная ёлка-квест.

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