В библиотеках Москвы пройдут новогодние представления
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С 2 по 6 января в московских читальнях пройдут показы советских мультфильмов, театральные представления и выступления фокусников.
«В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Программа «Новогоднее чудо» рассчитана на посетителей всех возрастов, уточнили в пресс-службе дирекции библиотек и культурных центров города.
Также для посетителей библиотек будут организованы мастер-классы по мыловарению, традиционные детские утренники и семейная ёлка-квест.
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