В «Сочи Парке» рассказали о праздничной программе на зимних каникулах
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В зимние каникулы в парке развлечений будут ежедневно устраивать парады сказочных героев, уличные перформансы, барабанные шоу, «ДискоЁлку», хоровод с Бабой Ягой. Также на территории «Сочи Парка» откроется усадьба Деда Мороза и Снегурочки.
За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать оркестр Дедов Морозов, который исполнит новогодние мелодии.
31 декабря гостей будет встречать новогодняя анимация. В праздничной программе — поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, а также конкурсы и розыгрыши призов, ночные полёты на аттракционах, выступление кавер-групп, шоу барабанщиков, духовой оркестр и фейерверк.
Ранее Newinform сообщал, что в Москве рассказали о площадках для запуска новогодних фейерверков.