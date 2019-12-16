В «Сочи Парке» рассказали о праздничной программе на зимних каникулах

В «Сочи Парке» с 28 декабря по 8 января пройдут праздничные мероприятия с гуляниями и фейерверками, сообщают «Юга.ру».

В зимние каникулы в парке развлечений будут ежедневно устраивать парады сказочных героев, уличные перформансы, барабанные шоу, «ДискоЁлку», хоровод с Бабой Ягой. Также на территории «Сочи Парка» откроется усадьба Деда Мороза и Снегурочки.

За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать оркестр Дедов Морозов, который исполнит новогодние мелодии.

31 декабря гостей будет встречать новогодняя анимация. В праздничной программе — поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги, а также конкурсы и розыгрыши призов, ночные полёты на аттракционах, выступление кавер-групп, шоу барабанщиков, духовой оркестр и фейерверк.

Ранее Newinform сообщал, что в Москве рассказали о площадках для запуска новогодних фейерверков.