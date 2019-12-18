Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

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«Газпром—медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копии писем. 

«С 1 февраля 2020 года распространение ОТТ-версии телеканала будет доступно исключительно через ООО «Витрина ТВ». В случае, если подключение через ООО «Витрина ТВ» не будет реализовано к 1 февраля 2020 года ...(оператор. — RT) должен прекратить распространение ОТТ-версии телеканала 1 февраля 2020 года», — следует из текста уведомления.

Кроме того, в период с 25 декабря 2019 года по 31 января 2020 года при ретрансляции каналов не разрешается использование рекламы.

Представители телеканалов объясняют такое требование нарушениями прав использования контента.

«Данное решение продиктовано многочисленными нарушениями при распространении телеканалов со стороны операторов, что, в свою очередь, ведёт к многомиллиардным убыткам. Такие действия со стороны операторов являются незаконными», — заявили в пресс-службе НМГ.

14 октября в России завершился переход на цифровое вещание.

ФАН передавал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал успешными итоги работы по переходу на цифровое телевидение.

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