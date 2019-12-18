МЧС предупредило о тумане в Москве

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МЧС России распространило экстренное предупреждение об ожидающемся тумане в Москве до утра среды, 18 декабря.

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также воздержаться от резких манёвров.

Пешеходам следует выбирать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о понижении температуры в Москве на 5 °С с пятницы, 20 декабря.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform рассказал об ожидающейся в новогоднюю ночь погоде в северной столице.

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