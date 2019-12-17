Синоптик рассказал о возможной погоде в Петербурге в новогоднюю ночь

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Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform предположил, что в новогоднюю ночь в Петербурге может быть минусовая температура и снег.
Синоптик рассказал о возможной погоде в Петербурге в новогоднюю ночь
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По его словам, более точный прогноз можно будет сделать только за пять дней до наступления Нового года.

«На сегодняшний момент нет предела допустимости. Пять дней — это хорошие прогнозы, десять дней — это если повезёт. На данный момент сказать невозможно. Те, кто уже выпускает прогнозы, подсовывают какие-то компьютерные расчёты, которые ни за что не отвечают и ни на чём не основаны», — пояснил специалист.

По его словам, перспектива того, что в Новый год будет снег и минусовая температура, есть, однако сказать точные значения пока невозможно.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По её словам, 31 декабря в столице ожидаются небольшие осадки в виде снега, а также слабый мороз.

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