Синоптик рассказал о возможной погоде в Петербурге в новогоднюю ночь

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform предположил, что в новогоднюю ночь в Петербурге может быть минусовая температура и снег.

По его словам, более точный прогноз можно будет сделать только за пять дней до наступления Нового года.

«На сегодняшний момент нет предела допустимости. Пять дней — это хорошие прогнозы, десять дней — это если повезёт. На данный момент сказать невозможно. Те, кто уже выпускает прогнозы, подсовывают какие-то компьютерные расчёты, которые ни за что не отвечают и ни на чём не основаны», — пояснил специалист.

По его словам, перспектива того, что в Новый год будет снег и минусовая температура, есть, однако сказать точные значения пока невозможно.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По её словам, 31 декабря в столице ожидаются небольшие осадки в виде снега, а также слабый мороз.