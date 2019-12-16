Синоптики прогнозируют понижение температуры в конце недели в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в пятницу, 20 декабря, температура в Москве снизится на 5 °С.

«Понижение температуры примерно на 5 °С прогнозируется в пятницу: если вот такие супервысокие температуры в четверг, то уже в пятницу около нулевых отметок будет днём и ночью. В последующем также понижение температуры на 1—2 °С», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, температура всё равно окажется выше климатической нормы. Синоптик заявил, что период похолодания продлится 3—5 дней.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала об ожидающейся неустойчивой погоде в Москве на неделе.