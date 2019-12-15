Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.

По её словам, практически всю рабочую неделю погоду в столичном регионе будет определять фронтальная зона.

«На востоке от Московской области погоду формирует антициклон, а на западе — атлантический циклон. В зоне атмосферных фронтов и будет находиться столичный регион. Погода неустойчивая, но однозначно облачная и с осадками в разных фазах. В ночные часы это может быть мокрый снег, переходящий в дождь. В дневные часы наоборот — дождь, который к вечеру может сменяться мокрым снегом. Даже в ночь на 16 декабря не исключено, что у нас будут выпадать осадки, возможно, до 1 см снега», — сказала она.

Синоптик также отметила, что температура воздуха в течение всей недели «будет колебаться около 0 °С».

«Ближайшие сутки температура в ночные часы будет положительной — 0...+2 °С, дневная — +1…+3 °С. Такая же температура и днём во вторник. В последующие дни чередование температуры исключено. В ночные часы могут быть слабоотрицательные значения, но днём всё равно будет около 0 °С. Всю неделю будет облачная погода, сырая и ветреная. По характеру погода не соответствует середине декабря, температура выше климатической нормы на 5—6 °С», — объяснила синоптик.

Она также обратила внимание на то, что подобная погода больше характерна для начала ноября.

«Снега для середины декабря тоже недостаточно», — заключила Позднякова.

Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за снега и обледенения.