В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за обледенения

Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за снега и обледенения, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Неблагоприятные погодные условия в связи со снегом и обледенением сохранятся в столице до 16:00 понедельника, 16 декабря.

В Московской области предупреждение будет действовать до 10:00 16 декабря.

Синоптики также предупреждают о гололедице и ветре в Подмосковье, которые сохранятся до полуночи вторника, 17 декабря.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова не исключила температурных рекордов к концу следующей недели в столице.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.