Синоптик не исключила температурных рекордов на следующей неделе в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что температура в Москве на следующей неделе будет намного выше нормы, а к её концу возможны температурные рекорды.

«Температура воздуха в столице в начале недели составит +1 °С...+3 °С, временами возможны слабые осадки, ближе к выходным потеплеет ещё на 1—2 °С... Температура воздуха будет соответствовать началу ноября, а не середине декабря. Так, первая половина декабря стала теплее нормы на 5,3 °С, и среднесуточная температура поднялась до +0,6 °С», — приводит «Российская газета» её слова.

Уточняется, что погода в столичном регионе 18—19 декабря может побить рекорды 1982 и 1886 годов, когда воздух прогревался до +5,3 °С.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление на европейской части России в ближайшие дни .