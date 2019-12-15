Синоптик не исключила температурных рекордов на следующей неделе в Москве

Короткая ссылка
Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что температура в Москве на следующей неделе будет намного выше нормы, а к её концу возможны температурные рекорды.

«Температура воздуха в столице в начале недели составит +1 °С...+3 °С, временами возможны слабые осадки, ближе к выходным потеплеет ещё на 1—2 °С... Температура воздуха будет соответствовать началу ноября, а не середине декабря. Так, первая половина декабря стала теплее нормы на 5,3 °С, и среднесуточная температура поднялась до +0,6 °С», — приводит «Российская газета» её слова.

Уточняется, что погода в столичном регионе 18—19 декабря может побить рекорды 1982 и 1886 годов, когда воздух прогревался до +5,3 °С.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление на европейской части России в ближайшие дни .

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить