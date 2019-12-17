В Думе рассказали, на какой стадии находится разработка закона о культуре

В комитете Государственной думы по культуре рассказали, на какой стадии в настоящее время находится разработка проекта федерального закона «О культуре».

По словам первого заместителя председателя комитета Александра Шолохова, законопроект находится на стадии обсуждения, его участники высказывают в том числе радикально противоположные точки зрения на принципиальные вопросы.

«Среди них я бы выделил такие, как само понимание и определение культуры. Дело в том, что культуру можно на разных уровнях определять всё шире и шире... Второй момент — это вопрос, не чуждый всему нашему обществу сейчас: вопрос свободы творчества, ответственности художника, соответственно, и всех составляющих, с этим связанных», — отметил Шолохов.

Глава комитета Думы Елена Ямпольская, говоря о разработке федерального закона, подчеркнула, что право в области культуры должно способствовать творчеству, а не наоборот.

«Право в области культуры должно в первую очередь обеспечивать эффективное, быстрое, понятное самим творческим деятелям решение организационных, управленческих, финансовых вопросов — то есть того, что позволяет выстраивать творческую деятельность, не тратя на это огромное количество сил, нервов и той энергии, которая должна направляться в творчество, а не по бюрократическому вектору уходить», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что Ямпольская рассказала об абсурдных запретительных нормах в российском законодательстве.