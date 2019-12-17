Ямпольская рассказала об абсурдных запретительных нормах в российском законодательстве

Председатель комитета Государственной думы России по культуре Елена Ямпольская рассказала о главных итогах работы за 2019 год и о том, с какими запретительными нормами должен бороться комитет.

По словам Ямпольской, одним из наиболее весомых достижений комитета стало принятие законопроекта, разрешающего демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

«За любой кинокадр, кадр из фотохроники и документальной хроники человек мог быть наказан просто потому, что одним из наших законов использование свастики было запрещено полностью, тотально. Я думаю, вы видели, когда на нашем телевидении пытались «блёрить» свастику на рукаве у Штирлица — ну, потому что запрещено. Этот остров абсурда существовал несколько лет», — заявила глава комитета.

Она подчеркнула, что освобождение людей от ограничений позволяет теперь, в канун 75-летия Победы, безбоязненно апеллировать содержащими нацистскую символику материалами, если в этом нет пропаганды.

Вторым важным для комитета событием, по словам политика, стало принятие в первом чтении законопроекта о снятии возрастной маркировки. Однако, подчёркивает Ямпольская, эту работу предстоит довести до конца.

«Надо будет ещё также пробить головой эту стену ко второму чтению. Я уже готовлюсь к тому, что это всё придётся пережить по новой. Доносы, оскорбления, обвинения, клевету — всё, что только можно и нельзя, всё, что мы пережили, руководствуясь исключительно благим намерением: чтобы лучшие книги, лучшие фильмы... всё, что накопила отечественная и мировая культура, было доступно ребёнку. Чтобы ребёнка не ограждали до 16 лет от возможности читать Шолохова и Шукшина. Потом мы будем ждать, что он что-то у нас начнёт читать. Он уже никогда этого делать не начнёт», — пояснила Ямпольская.

По словам главы комитета, в российском законодательстве много ненужных запретительных норм.

«Например, я всегда вздрагиваю, когда перед фильмом, особенно о войне, вижу титр: «В эфире демонстрируются табачные изделия — курение опасно для вашего здоровья». В таких случаях думаю: «А форсирование ледяной реки не опасно для вашего здоровья? Вылазка в тыл врага, встать из окопа в атаку — не опасно для здоровья? Самое опасное для здоровья, что показывают в этом фильме, — курение? Закрученная в обрывок газеты махорка, да?». Я, человек, не сделавший в жизни ни одной затяжки (я никогда не держала сигарету в зубах и очень-очень не люблю запах дыма), понимаю, что не надо превращать эту борьбу в маниакальную. Потому что мы показываем зачастую вещи, которые гораздо более опасные, чем курение. Я считаю, что такой титр перед фильмами о Великой Отечественной войне просто оскорбителен для этих фильмов», — добавила она.

Ямпольская подчеркнула, что комитет не выступал за принятие таких норм, а, напротив, старается их отменить. Процесс освобождения от запретительных норм, по её словам, проходит трудно, поскольку комитету приходится сталкиваться с противодействием со всех сторон — в том числе со стороны активистов.