На фестивале «Путешествие в Рождество» представят более 110 уличных спектаклей

На фестивале «Путешествие в Рождество» представят более 110 уличных кукольных спектаклей, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

«Это постановки 11 коллективов из семи городов: Петербурга, Костромы, Кирова, Петрозаводска, Чебоксар и других. На Манежной площади запланированы выступления европейских уличных театров, на Новом Арбате — интерактивные представления и театрализованные чтения», — заявила она.

По её словам, на Тверском бульваре воссоздали мир сказки «Щелкунчик и Мышиный король».

Фестиваль пройдёт до 12 января.

Ранее, как сообщал Newinform, в Москве рассказали о площадках для запуска новогодних фейерверков.