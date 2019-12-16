Мюзикл «Буратино» покажут в Москве с 28 декабря по 7 января

Мюзикл «Буратино» можно будет увидеть в Москве с 28 декабря по 7 января, сообщает издание «Дни.ру».

Спектакль, созданный по мотивам книги Алексея Толстого, представят на сцене культурного центра «Москвич».

Одну из ролей сыграет Наталия Медведева, известная по шоу Comedy Woman.

«Конечно же, победит добро, а незадачливые лиса и кот опростоволосятся. Но эти сказочные мошенники настолько ироничны и харизматичны, что их необычайно интересно играть, а публике — за ними наблюдать», — сказала она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что музыкально-цирковой спектакль «Чиполлино» покажут на сцене ДК имени Горбунова в Москве с 27 декабря по 6 января.