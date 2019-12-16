Мюзикл «Буратино» покажут в Москве с 28 декабря по 7 января

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Мюзикл «Буратино» можно будет увидеть в Москве с 28 декабря по 7 января, сообщает издание «Дни.ру».
Мюзикл «Буратино» покажут в Москве с 28 декабря по 7 января
  • © пресс-служба

Спектакль, созданный по мотивам книги Алексея Толстого, представят на сцене культурного центра «Москвич».

Одну из ролей сыграет Наталия Медведева, известная по шоу Comedy Woman.

«Конечно же, победит добро, а незадачливые лиса и кот опростоволосятся. Но эти сказочные мошенники настолько ироничны и харизматичны, что их необычайно интересно играть, а публике — за ними наблюдать», — сказала она.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что музыкально-цирковой спектакль «Чиполлино» покажут на сцене ДК имени Горбунова в Москве с 27 декабря по 6 января.

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