Мюзикл «Буратино» покажут в Москве с 28 декабря по 7 января
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Спектакль, созданный по мотивам книги Алексея Толстого, представят на сцене культурного центра «Москвич».
Одну из ролей сыграет Наталия Медведева, известная по шоу Comedy Woman.
«Конечно же, победит добро, а незадачливые лиса и кот опростоволосятся. Но эти сказочные мошенники настолько ироничны и харизматичны, что их необычайно интересно играть, а публике — за ними наблюдать», — сказала она.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что музыкально-цирковой спектакль «Чиполлино» покажут на сцене ДК имени Горбунова в Москве с 27 декабря по 6 января.