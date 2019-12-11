Спектакль «Чиполлино» покажут в Москве с 27 декабря по 6 января

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Музыкально-цирковой спектакль «Чиполлино» покажут на сцене ДК имени Горбунова в Москве с 27 декабря по 6 января, сообщает «Утро.ру».
Спектакль «Чиполлино» покажут в Москве с 27 декабря по 6 января
  • РИА Новости

В постановке участвуют акробаты, гимнасты, эквилибристы, в том числе призёры международных соревнований.

Создатели шоу — творческий коллектив «РомановАрена». Спектакль рассчитан на детей от 3 до 13 лет.

Программа также включает встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе, конкурсы.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет балет «Щелкунчик» 26—30 декабря, а также 3 января.

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