Спектакль «Чиполлино» покажут в Москве с 27 декабря по 6 января
- РИА Новости
В постановке участвуют акробаты, гимнасты, эквилибристы, в том числе призёры международных соревнований.
Создатели шоу — творческий коллектив «РомановАрена». Спектакль рассчитан на детей от 3 до 13 лет.
Программа также включает встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе, конкурсы.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет балет «Щелкунчик» 26—30 декабря, а также 3 января.