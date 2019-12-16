В Казани рассказали о старте праздничной новогодней программы

В Казани стартовала праздничная новогодняя программа «Зима в парках — 2020», сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал мэрии города.

Всего дирекция парков и скверов запланировала 120 различных мероприятий.

До 14 января 2020 года жителей и гостей города ждут театральные представления, мастер-классы, концерты, игры, соревнования, хоры.

21 декабря на улице Баумана состоится музыкальный парад.

Кроме того, впервые в Казани будет создана передвижная музыкальная платформа «Арт-бокс».

Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края рассказали о праздничной программе на новогодние каникулы.