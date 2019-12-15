Эксперт напомнил об опасности праздников для собак
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«Люди любят развлекаться с петардами и салютами, любят брать своих собак на эти развлекушки. Для собак это страшнейший стресс. Собака не только слышит громкий звук, она испытывает боль, потому что идёт серьёзнейшая нагрузка на барабанные перепонки», — заявил он.
По его словам, собака может испытать стресс, который способен вызвать приступ с плохими последствиями для сердечной деятельности.
Как отметил Карапетьянц, опаснее всего взрывы петард для мелких декоративных пород.
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