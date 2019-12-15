Эксперт напомнил об опасности праздников для собак

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с радио Sputnik напомнил об опасности праздников для собак.

«Люди любят развлекаться с петардами и салютами, любят брать своих собак на эти развлекушки. Для собак это страшнейший стресс. Собака не только слышит громкий звук, она испытывает боль, потому что идёт серьёзнейшая нагрузка на барабанные перепонки», — заявил он.

По его словам, собака может испытать стресс, который способен вызвать приступ с плохими последствиями для сердечной деятельности.

Как отметил Карапетьянц, опаснее всего взрывы петард для мелких декоративных пород.

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