Два землетрясения произошли в районе Курильских островов

Короткая ссылка
Два землетрясения произошли в районе Курильских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первое землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 11:26 (03:26 мск) в 138 км юго-восточнее острова Онекотан на глубине 41 км.

Через семь минут в том же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9 на глубине 34 км.

Уточняется, что жители близлежащих населённых пунктов сейсмической активности не ощутили, угрозы возникновения цунами нет.

Ранее стало известно, что в 179 км от Петропавловска-Камчатского у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить