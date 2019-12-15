Два землетрясения произошли в районе Курильских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первое землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 11:26 (03:26 мск) в 138 км юго-восточнее острова Онекотан на глубине 41 км.

Через семь минут в том же районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9 на глубине 34 км.

Уточняется, что жители близлежащих населённых пунктов сейсмической активности не ощутили, угрозы возникновения цунами нет.

Ранее стало известно, что в 179 км от Петропавловска-Камчатского у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4.