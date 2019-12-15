Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Камчатки в 179 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на краевое управление МЧС.

«Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на глубине 60 км, эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 179 км восточнее города Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении. Информации о разрушениях и угрозе цунами не поступало. Отмечается, что жители близлежащих населённых пунктов подземные толчки не ощутили. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в акватории Тихого океана возле берегов Республики Вануату.