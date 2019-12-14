Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле берегов Вануату

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в акватории Тихого океана возле берегов Республики Вануату. Об этом информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр землетрясения находился в 49 км к юго-востоку от города Сола. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Южной Атлантике.